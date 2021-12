O ex-futebolista Fábio Coentrão brilhou nos relvados com as camisolas do Sporting, do Benfica e do Real Madrid, mas nunca perdeu o leme às suas raízes. Natural de Caxinas, nascido numa família que há várias gerações se dedica ao mar e à faina, revelou numa entrevista a Fátima Lopes no programa Empower Brands Channel (do You Tube), como é agora a sua ‘nova’ vida como armador.