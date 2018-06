Ex-marido de Meghan Markle feliz com noivado

“Sou o homem mais sortudo que conheço”, avançou Trevor Engelson.

Quase um mês depois do casamento do príncipe Harry com Meghan Markle, o ex-marido da duquesa de Sussex anunciou o seu noivado com a namorada com quem está há cerca de um ano.

Trevor Engelson, de 41 anos, que esteve casado com a atriz norte-americana durante dois anos, vai casar-ser com a nutricionista Tracey Kurland, de 31.

O produtor de cinema aproveitou a viagem a Napa Valley, na Califórnia, para pedir a namorada em casamento, segundo avança a Cosmopolitan.

Engelson terá partilhado a notícia do seu noivado na conta privada de Instagram, onde mostra um anel de diamante na mão esquerda de Kurlan, encostada ao seu ombro. Na descrição pode ler-se "sou o homem mais sortudo que conheço!", avança a revista.

Meghan Markle foi casada durante dois anos com o produtor norte-americano, depois de sete anos de namoro. Divorciaram-se em 2013 e, três anos depois, a atriz conheceu aquele que viria a ser o seu marido atual: o príncipe Harry.