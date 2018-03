Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-Miss Bumbum processa Cristiano Ronaldo por danos psicológicos

Erika Canela garante ter sido alvo de assédio e insultos após o caso entre os dois terminar.

11:52

Erika Canela, vencedora da edição de 2016 do concurso brasileiro Miss Bumbum, está a processar Cristiano Ronaldo por afirmar ter sido vítima de vários tipos de assédio e insultos após o alegado caso amoroso entre os dois ter terminado, avança o Daily Mail.



A jovem de 26 anos garante ter recebido várias mensagens de caráter ofensivo e onde era ameaçada. "Chamaram-me de vadia e disseram que iam arruinar a minha vida. Deixei de comer, de dormir e não queria sair de casa", recorda a brasileira, garantindo não poder comprovar que a origem das SMS eram o português Cristiano Ronaldo.



De acordo com a publicação, os advogados de Erika Canela - que foi concorrente do reality show português 'Love on Top' - estão a processar o futebolista do Real Madrid, alegando que as suas "ações humilhantes" estariam a prejudicar fortemente o "estado emocional" da jovem brasileira.



Recorde-se que Erika Canela afirmou ter trocado mensagens com o capitão da seleção nacional e de se terem chegado até a encontrar, numa altura em que o mesmo já tinha assumido a sua relação com a espanhola Georgina Rodríguez, de quem tem uma filha, Alana Martina.