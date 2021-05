Apaixonada pela enfermeira Magda Rodrigues, a atriz Cláudia Lucas Chéu conta que o início da relação não foi fácil.“Toda a minha educação e a sociedade me levavam a crer que não era uma coisa que estivesse nos meus planos. Era confuso para mim perceber que de facto me tinha apaixonado por outra mulher e que sentia desejo por outra mulher”, admitiu no podcast ‘Ménage à Trois’...