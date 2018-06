Raquel Rocheta, a mãe da filha mais velha do ex-apresentador de televisão, mostra-se muito feliz... a banhos com amigas.

A ex-modelo e mulher do antigo apresentador de televisão, Carlos Cruz, que cumpriu prisão por abuso de menores, mostra-se muito divertida nas férias que está a viver com amigas em Ibiza. Raquel Rocheta partilhou nas redes sociais algumas imagens do descanso neste destino de luxo... e mostra que está em grande forma aos 43 anos.