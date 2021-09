Ex-namorada afirma que cantor Nego do Borel foi indiciado por violência doméstica

Leia também Antigo guarda-redes do Benfica ilibado de violência doméstica "Hoje Nego do Borel foi indiciado por violência doméstica contra mim. Acho que vocês precisam saber, principalmente quem duvida da palavra da mulher e sempre a coloca em questão", escreveu Eduarda Reis, na publicação.

Numa nota citada pela imprensa brasileira, a agência do cantor afirma que este "foi indiciado por lesão corporal devido a perturbações psíquicas, segundo a autoridade policial, e não por agressão física, como a primeira vista parece."



Recorde-se que Nego do Borel já tinha sido indiciado por violência doméstica por outra ex-namorada, em 2013, mas sempre negou as acusações.

O cantor brasileiro Nego do Borel foi indiciado por violência doméstica contra a ex-namorada, Eduarda Reis.A modelo partilhou um vídeo nas redes sociais, esta sexta-feira, onde deu conta do avanço do processo, que iniciou em janeiro deste ano, um mês depois do fim da relação. O cantor é acusado pela antiga companheira de violação e agressões físicas.