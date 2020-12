Ex-namorada de Ivo Lucas reage a acidente que matou Sara Carreira

Mafalda Castro, ex-namorada de Ivo Lucas, reagiu este domingo através de um instastory ao acidente que matou Sara Carreira e feriu gravemente o companheiro da jovem.Num instastory da apresentadora, com o fundo a preto, pode ler-se: "Sem palavras para esta tragédia. O meu mais sincero apoio a ambas as famílias. Ninguém merece isto".Recorde que Sara Carreira, filha de Tony, morreu este sábado num aparatoso acidente de viação na A1, quando regressava de uma viagem de negócios, no Porto. No lugar do condutor seguia Ivo Lucas que se encontra hospitalizado.