Ex-namorado de Alexandra Lencastre rejeita dívidas

Separada há dois meses do empresário Nuno Fernandes, a atriz Alexandra Lencastre terá confessado a alguns amigos que as questões financeiras motivaram a rutura. De acordo com a revista ‘TV Mais’, a atriz de 56 anos terá emprestado cerca de 100 mil euros ao agora ex-companheiro e ainda não teria conseguido recuperar a quantia.Contactado pelo CM, Nuno Fernandes afirma que é "completamente falso" que tenha algum valor em dívida. "Não devo um cêntimo à Alexandra Lencastre. Não houve qualquer empréstimo para mim ou para alguma pessoa ao meu redor", assegurou, negando que o dinheiro tenha causado divergências entre ambos. "A constatação que tive do dia a dia, do sufoco dela... levou a um desgaste brutal da relação. Não quero ter mais nada a ver com essa senhora", disse, sem adiantar pormenores.O agente da atriz, Ricardo Azedo, recusou comentar a situação. No entanto, uma fonte próxima de Alexandra afirma: "Ela emprestou dinheiro ao Nuno, mas não são os valores falados. Ele dizia-lhe que era para negócios e que depois ia receber de volta, mas nunca lhe pagou. Ela gostava muito dele, ele tratava-a superbem, mas percebeu que havia coisas que não faziam sentido."Nuno Fernandes, recorde-se, tem alguns crimes no cadastro, tendo sido condenado por roubo agravado e posse de arma proibida, em 2011.