Ex-presidente da Liga de Clubes volta a casar aos 65 anos

Luís Duque voltou a casar aos 65 anos - faz 66 a 18 de outubro. Esta é a segunda vez que este advogado, político e dirigente do futebol português dá o nó. O primeiro enlace foi a 2 de outubro de 1982, com Maria Teresa Félix da Costa Seabra, já falecida. Agora, casou com Maria Cristina, com quem já tinha tido um filho.



Luís Duque nasceu em Elvas, licenciou-se em Direito e fez carreira política. Foi deputado pelo CDS-PP e vereador da Câmara Municipal de Sintra na presidência de Fernando Seara. Também na área do desporto exerceu vários cargos, nomeadamente no Sporting - foi presidente da SAD -, onde esteve em dois períodos distintos, tendo ficado ligado ao fim do ‘jejum’ dos leões depois de 18 anos sem ganhar o título de campeão nacional de futebol. Mais tarde, tornou-se presidente Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

