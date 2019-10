Ângelo Rodrigues já está em casa e caminha com a ajuda de muletas

Ângelo Rodrigues, de 32 anos, recebeu esta quinta-feira, 24 de outubro, alta hospitalar.surpreendeu o ator e captou imagens exclusivas da chegada à sua moradia em Almada.Ângelo é visto a sair de uma viatura acompanhado pela família e um amigo. Sai do automóvel pelo próprio pé e caminha com a ajuda de muletas até à entrada de casa.O ator, recorde-se, esteve dois meses internado no Hospital Garcia de Orta, em Almada, na sequência de infenção generalizada na zona das nádegas, fruto da administração de testosterona.