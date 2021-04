A ex-namorada de Matthias Schmelz, Iara Dias, continua a alimentar a guerra com Agnes Arabela. Num jogo de perguntas e respostas com os seguidores nas redes sociais, a jovem de 19 anos falou sobre algumas ambições para o futuro, em resposta às curiosidades de muitos."Gostavas de entrar num reality show?" estava entre as questões mais pedidas pelos internautas. Iara não tardou em reagir: "Talvez." A resposta deixou muitas possibilidades no ar, e a confirmar-se ...