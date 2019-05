Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.05.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A espera acabou! Meghan Markle e o príncipe Harry receberam o primeiro filho na segunda-feira, 6 de maio. O suspense em torno do nome do bebé manteve-se até quarta-feira, altura em que os Duques de Sussex surgiram pela primeira vez com o filho ao colo. Archie Harrison Mountbatten-Windsor foi o nome escolhido.Este foi um dos assuntos mais falados dos últimos meses e, contra todas as previsões, os duques acabaram por optar por um nome inesperado e de origem ... < br />