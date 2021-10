No terceiro dia de Portugal Fashion, as apostas inovadoras e extravagantes voltaram a marcar presença. Seguindo a tendência do dia anterior, o mundo policromático foi esta quinta-feira destaque. Ainda assim, os tons escuros ganharam mais espaço na passerele.Em pleno Jardim do Palácio de Cristal, no Porto, o estilista Miguel Vieira apresentou as novas criações.