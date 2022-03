O estilista Luís Buchinho protagonizou um dos pontos mais altos dos desfiles de sábado da 58ª edição da ModaLisboa.Apostando num "ambiente pós-pandémico", segundo nota do criador, viu-se uma linha eficaz para a vida no quotidiano: silhuetas minimais - desenhadas com um ‘piscar de olhos’ aos anos 90 - com efeito poderoso e à prova de qualquer intempérie.