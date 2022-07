Fã de cantora Luísa Sonza morre durante concerto. Artista já reagiu

Uma fã da cantora brasileira Luísa Sonza morreu no passado domingo depois de se ter sentido mal durante o concerto da artista em Porto Alegre, Brasil.



Alice Moraes, de 27 anos, ainda foi assistida no local mas não resistiu e acabou por morrer no local. De acordo com o G1, os

No Twitter, a cantora Luísa Sonza disse que soube do caso apenas na quarta-feira e desejou força à família. "Só soube ontem de tudo que aconteceu e estou arrasada com isso", referiu a artista na quinta-feira, acrescentando espera que as causas sejam apuradas "o mais rápido possível".



"A minha preocupação antes foi falar com a família. Primeiro pedi para encontrar o número da mãe ou irmã para depois vir falar algo publicamente", explicou ainda a artista.



O caso está a ser investigado pelas autoridades brasileiras.

familiares e amigos da vítima acusam a equipa médica de negligência durante o socorro à vítima no concerto.