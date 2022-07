Um ano e meio depois do trágico acidente que vitimou Sara Carreira, aos 21 anos, na A1, perto de Santarém, a investigação encontra-se parada. A juíza encarregue do caso considera que o documento apresentado pela procuradora do Ministério Público com a acusação está incorreto e esta "guerra interna", como descreve Tony Carreira, tem deixado a família em angústia.









