Enquanto sofre ainda os efeitos das acusações de traição a João Félix - com o jogador do Sporting Porro (ver caixa) - Margarida Corceiro vai fazendo cair alguns queixos. A atriz de 19 anos continua a protagonizar fotos de uma campanha de fatos de banho e biquínis, incendiando as redes sociais. Os elogios multiplicam-se.









