Família, amigos, admiradores e colegas de profissão marcaram esta quinta-feira presença, na Basílica da Estrela, em Lisboa, no derradeiro adeus a Artur Albarran, o jornalista que morreu esta terça-feira aos 69 anos, vítima de cancro.A mulher do ‘repórter sem medo’, Sandra Nobre, e a filha mais nova, Maria, de 18 anos, eram o rosto da consternação e da tristeza numa noite em que a saudade e as memórias acabaram a falar mais alto.