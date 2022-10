Vinte e um de outubro será sempre uma data especial para a família Carreira. Era o dia em que Sara comemorava o aniversário. Por isso, hoje, dia em que a filha de Tony Carreira faria 23 anos, será mais um carregado de emoção para o clã. Este será o segundo aniversário sem a eterna ‘princesa’, que morreu a 5 de dezembro de 2020, num trágico acidente na A1 (em Santarém), sobre o qual a família espera ainda respostas.





CM sabe que, desde a morte de Sara, todos os domingos é rezada missa pela sua alma às 19h00, na Basílica da Estrela, em Lisboa. “É um pedido da família que dura há muitos meses. O nome da Sara é sempre dito”, revelou uma fonte ao CM.



Esta é, de resto, uma igreja que a família frequenta com regularidade. No ano passado, no 22º aniversário, os Carreira reuniram-se neste mesmo dia para missa de homenagem.





Recorde-se que também o Cemitério dos Prazeres, Lisboa, é palco de inúmeras homenagens à jovem. Trata-se de um local muito especial para Tony, onde, diz, se sente mais próximo da filha. “Todos os dias vou ao cemitério porque, até ter outras provas que procuro ou respostas que procuro, o único sítio onde sinto bem-estar é ali. Falo com ela, faço-lhe muitas perguntas. Estou à espera das respostas, espero senti-las no meu coração”, disse o artista em maio de 2021.