Família Carreira unida em missa de homenagem a Sara

A dor e a saudade tomaram esta quinta-feira conta da família Carreira, no dia em que Sara completaria 22 anos. A homenagem do clã à jovem artista começou logo de manhã, com uma visita ao Cemitério dos Prazeres, em Lisboa, onde se encontra o jazigo da sua eterna "princesa". Segundo apurou o CM, os pais, Tony e Fernanda, e o irmão Mickael foram os primeiros a chegar ao local onde, ao longo do dia, familiares e amigos depositaram flores para prestar homenagem à jovem que perdeu a vida a 5 de dezembro, num acidente de viação.