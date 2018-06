Família de Cristiano Ronaldo acusada de enganar clientes

Em causa está publicidade enganosa do primeiro restaurante aberto pelo clã Aveiro.

Cascatas e Girassóis', aberto no início deste ano num centro comercial da Madeira.



O primeiro espaço de restauração aberto pela família publicita imagens de pratos que terão no restaurante, no entanto, estas não correspondem ao que apresentam ao cliente.



De acordo com o jornal La Vanguardia, o programa televisivo catalão Arucitys descobriu que as imagens que as irmãs Aveiro colocavam na conta de Instagram do restaurante não correspondiam aos pratos apresentados no espaço. Pratos esses que Dolores Aveiro cozinhará.



O jornal espanhol acusa a família de retirar as imagens do Google.



"Todas [as imagens dos pratos] aparecem na primeira página de pesquisa", pode ler-se.



Na conta de Instagram do restaurante, com mais de cinco mil seguidores, o espaço é descrito como "restaurante de comida saudável e Madeirense à mistura".



A mesma publicação afirma que esse facto não põe em causa a qualidade da comida mas sim a confiança transmitida aos clientes.









