Família de Cristiano Ronaldo descontrai em Cabo Verde

CR7 e Georgina estão a namorar.

A família de Cristiano Ronaldo aproveitou a Páscoa para viajar e tem estado a descontrair em Cabo Verde.



Mas enquanto o clã Aveiro se diverte no calor, CR7 e Georgina Rodríguez estão a fazer uma escapadinha romântica em destino ainda desconhecido.



Ontem, a espanhola publicou uma fotografia durante um passeio de carro com CR7, com a enigmática mensagem ‘Hakuna Matata’, que se tornou conhecida no filme ‘Rei Leão’ e que significa ‘Vive e sê feliz’.



Na imagem, é possível ver que os dois seguem sozinhos no carro, sem os filhos, Cristianinho, que está em Cabo Verde, os gémeos Eva e Mateo e Alana Martina.