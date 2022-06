Família de Cristiano Ronaldo em festa no aniversário dos filhos gémeos

Que sopremos milhões de velas juntos

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Georgina Rodri´guez (@georginagio)

Este domingo foi um dia de festa para Cristiano Ronaldo e a família. Os filhos gémeos do craque português e de Georgina Rodríguez celebraram cinco anos.A festa de aniversário foi partilhada no Instagram oficial de Georgina. Cristiano Ronaldo não conseguiu estar presente, mas apareceu representado de uma forma original nas fotos.“Felizes cinco anos para os amores da minha vida. A mamã não poderia estar mais orgulhosa de vocês e dos seres maravilhosos que vocês se estão a tornar. Eu amo-vos com todo o meu coração.”, disse Georgina na publicação.Cristiano Ronaldo e a família têm enfrentado uma época difícil, após o seu filho ter morrido no parto, no passado dia 18 de abril. Bella Esmeralda, a irmã gémea sobreviveu e está prestes a completar 2 meses de vida.