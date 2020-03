Família de Cristiano Ronaldo em quarentena de luxo

Há uma semana de quarentena na Madeira, a família de Cristiano Ronaldo tem desfrutado de todas as comodidades do novo apartamento que o craque adquiriu no Funchal. Depois de Georgina Rodríguez ter mostrado, ao longo da semana, algumas imagens da piscina exterior, que fica localizada no sétimo piso do prédio (que é todo de CR7), agora foi a vez de Katia Aveiro, a irmã mais nova do futebolista, a desvendar mais pormenores do luxuoso imóvel.

Num conjunto de vídeos que partilhou com os seguidores do Instagram, a cantora, que deixou o Brasil onde vive para acompanhar de perto o estado de saúde da mãe, Dolores, que sofreu um AVC no dia 3, mostrou a piscina interior onde a família tem passado algum tempo a descontrair. Nas imagens, pode ver-se, por exemplo, Cristianinho, de nove anos, a brincar com os primos, enquanto Katia relaxa no jacúzi com a filha mais nova, Valentina, de seis meses.

A acompanhar um dos vídeos escreveu: "Lar doce lar". E também fez referência ao facto de a família ter o privilégio de poder ter essas distrações e comodidades numa altura em que há muitas pessoas de quarentena. "Cenas de um filme feitas no conforto do lar para mais tarde recordar."

Cristiano Ronaldo tem estado refugiado na sua terra natal e ainda não é certo o seu regresso a Turim, principalmente depois de o seu colega de equipa, Daniele Rugani, ter acusado positivo no teste à Covid-19.



De volta ao Portugal com critícias ao aeroporto

Sofia Ribeiro chegou a Portugal este domingo depois

de um período de férias no Brasil, onde passou pelo Rio de Janeiro e pela Baía. "Já estou em Portugal e em casa até novas ordens", contou a atriz, que estranhou à chegada ao aeroporto a falta de controlo. "Ninguém me fez perguntas sobre de onde vim, que cuidados tomei, nada", disse espantada com a "falta de triagem".



Ana Sofia adia regresso a Londres

A atriz Ana Sofia, que já tinha terminado de gravar ‘Quer o Destino’, da TVI, preparava-se para regressar a Londres para continuar a estudar representação e tentar a sorte lá fora. Face à pandemia, a beldade, casada com David Fonseca, decidiu não viajar até o surto passar.