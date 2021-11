Cristiano Ronaldo faz de tudo para manter a sua família protegida e neste seu regresso a Manchester reforçou as medidas com a contratação de dois irmãos gémeos, Sérgio e Jorge Ramalheiro, antigos Comandos que estiveram no Afeganistão. E para onde quer que o craque, Georgina e os filhos se movimentem, os seguranças fazem-lhes sombra.