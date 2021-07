Família desespera por conclusões da investigação a acidente que matou Sara Carreira

Tony Carreira está a tentar seguir em frente, como prometeu em maio, na primeira entrevista que deu após a morte da filha, Sara, a 5 de dezembro. Tem sido na música que consegue algum alento, e mostrou isso mesmo no concerto que deu há uma semana, no Casino Estoril. No entanto, a falta de respostas sobre a investigação ao acidente que vitimou a sua ‘princesa’ não lhe é indiferente.De acordo com informações apuradas pelo CM, o processo continua na GNR e foi pedida a prorrogação de prazo para a conclusão da investigação. Isto porque, apesar de já terem passado quase oito meses, há várias questões sem resposta, como a velocidade a que seguia a viatura conduzida por Ivo Lucas, um Range Rover Evoque, assim como dos outros carros envolvidos. A situação ganha contornos mais delicados uma vez que as autoridades continuam sem dar informações à família da jovem, que perdeu a vida aos 21 anos. Perante a ausência de explicações, foi feito um requerimento de aceleração processual ao Tribunal de Santarém e foi determinado pela procuradora Isabel Varajão um prazo de 120 dias para apresentação de resultados, um prazo que termina a meio de agosto. O acidente, recorde-se, aconteceu perto de Santarém e envolveu quatro viaturas. Ivo Lucas é o único arguido no processo em investigação, isto apesar de um dos condutores envolvidos ter acusado uma taxa-crime de alcoolemia de 1,35 g/l.