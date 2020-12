Família e amigos amparam a mãe de Sarra Carreira em dias de dor

A viver os momentos mais dolorosos da vida de uma mãe, Fernanda Antunes tem sido amparada pelos melhores amigos e família. A nora, Laura Figueiredo, companheira de Mickael Carreira, de quem sempre foi muito próxima, tem estado incondicionalmente a seu lado.Próxima de todos os filhos, Fernanda tinha uma ligação especial com Sara, com quem ainda vivia. As declarações de amor eram uma constante nas redes sociais."Quero que saibas que tudo que fiz na minha vida foi por ti e hoje sinto-me realizada por saber que és uma pessoa humilde, gentil, que ilumina e contagia", escreveu na altura do aniversário da filha.