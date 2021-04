Em jeito de homenagem, a Casa Real inglesa partilhou fotografias nunca antes vistas de Filipe de Edimburgo, que morreu no passado dia 9, aos 99 anos.





Nos registos, o duque surge com a mulher, a rainha Isabel II, ao lado das gerações mais novas da família. Um deles foi captado por Kate Middleton, em 2018, em Balmoral, num momento descontraído do casal com os sete bisnetos: George, Charlotte e Louis – filhos de William e Kate -, Savannah ...