Um ano depois e as lágrimas escorrem pela cara como se fosse o primeiro dia. As saudades da filha são muitas e Raquel sobrevive, depois da morte de Claudisabel e ainda da mãe, que faleceu há cerca de cinco meses.



O processo da morte da cantora permanece em segredo de justiça e a mãe continua sem respostas em relação ao acidente mortal na A2, junto a Alcácer do Sal.









