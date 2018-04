Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Famílias reais unidas na Páscoa

Em Espanha, os reis Felipe VI e Letizia posaram para a fotografia com as filhas.

12:08

Este domingo foi o dia foi de união na realeza, com as várias famílias a juntarem-se para assistirem às tradicionais missas de Páscoa.



Em Espanha, os reis Felipe VI e Letizia posaram para a fotografia com as filhas, Sofia e Leonor, e também com Sofia e Juan Carlos que, apesar de separados, reuniram para a época festiva.



Em Inglaterra, os duques de Cambridge foram o centro das atenções, com Kate Middleton, no final da gravidez, a exibir a sua barriga bem saliente.



Ausentes estiveram o príncipe Harry e a noiva, Meghan Markle, que preferiram uma Páscoa a dois, mais resguardada.



No Mónaco, os príncipes Charlene e Alberto marcaram presença, com os filhos num jogo solidário.