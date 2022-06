Com as temperaturas a subir, são muitas as figuras públicas que têm aproveitado para partilhar fotografias em que surgem em biquíni na praia, agitando as redes sociais com a sensualidade que exibem. Muitas são imagens descontraídas, outras são verdadeiras produções de moda, já que servem para promover as marcas que as estrelas representam.









Ver comentários