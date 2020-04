Famosas aquecem quarentena em biquíni

Nem o isolamento social que o País (e boa parte do Mundo) enfrenta há várias semanas impede as famosas de mostrar o seu lado mais sexy e atrevido. Com os primeiros dias de sol a chegar, foram muitas as caras conhecidas que vestiram o biquíni e aqueceram as redes sociais. Em casa, num ambiente mais reservado, as nossas celebridades mostram que não têm faltado aos treinos para manter a boa forma física. E os resultados estão à vista.

A fadista Cuca Roseta, de 38 anos, conhecida pela sua postura discreta, surpreendeu em biquíni com uma foto no seu terraço, que conquistou de imediato a atenção dos fãs, que não lhe pouparam nos elogios. Também a cantora e atriz Diana Monteiro, de 36 anos, mostra que tem aproveitado o tempo livre para manter o bronze e surge à beira de uma piscina privada, capaz de fazer inveja a qualquer um. O sol da primavera não deixou a artista indiferente, nem os seus seguidores, que deliram com as imagens que partilha nas suas contas online.

Do outro lado do Mundo, no Brasil, a cantora Anitta também cumpre rigorosas medidas de isolamento social na sua mansão de luxo. O jardim tornou-se no seu local de eleição por estes dias e é lá que exibe o seu corpo tonificado. A empresária Liliana Filipa, a atriz Bárbara Norton de Matos e Cíndy Alvez Garcia (mulher de Mateus Uribe) também mostram ousadia durante a quarentena e fazem furor.