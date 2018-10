Atriz Kelly Bailey arrasa com modelo arrojado.

13:52

A ModaLisboa faz-se dentro e fora das passerelles com as muitas figuras públicas convidadas a revelarem a sua sensualidade, em roupas arrojadas, como pede este evento de moda. Ao longo do fim de semana foram muitas as caras conhecidas que passaram pelo Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, para ficarem a conhecer as coleções para o próximo verão.