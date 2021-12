Em vésperas de Natal e com o aproximar da noite de Passagem de Ano, são muitas as celebridades que têm mostrado algumas propostas de looks para arrasar nesta altura.A atriz Carolina Carvalho, namorada de David Carreira, é o rosto da campanha de Natal de uma marca de lingerie, por isso, as sugestões que tem dado aos seguidores são recheadas de ousadia e sensualidade.