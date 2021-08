Famosas investem em novos visuais e os cabelos loiros são os favoritos

A chegada do bom tempo inspirou várias figuras públicas a mudarem de visual. Bárbara Bandeira, por exemplo, deixou para trás as madeixas loiras e optou por fazer uma coloração completa.Decidiu ainda fazer um acrescento especial ao colocar extensões no mesmo tom. O resultado? Um visual jovem e arrojado, muito idêntico ao popularizado pela mais nova das Kardashians, Kylie Jenner. “Novo cabelo”: foi a legenda escolhida pela jovem cantora portuguesa para assinalar a mudança de look, que mereceu elogios dos admiradores.