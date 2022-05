Amantes de sol e calor, são muitas as famosas nacionais que têm apostado em projetos fora do meio artístico ligados à produção de biquínis. Associadas a várias marcas, idealizam os modelos que mais gostam e evidenciam a sua beleza e sensualidade ao protagonizarem campanhas escaldantes. É o caso da atriz Mariana Monteiro que, apesar de estar afastada dos ecrãs, aproveita a sua influência nas redes sociais para divulgar as novas campanhas de verão.









