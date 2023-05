Foram várias as famosas que recorreram este domingo às redes sociais para assinalar o Dia da Mãe. Entre elas está Cinha Jardim, que teve alta hospitalar a tempo de celebrar a data com quem mais ama.



"Já em casa a passar o Dia da Mãe com as minhas ricas filhas!", escreveu na foto com Pimpinha e Isaurinha.









