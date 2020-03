Famosas preparam chegada do Verão

Faltam ainda alguns meses para o verão, mas as nossas famosas seguem à risca a velha máxima: o corpo para a praia trabalha-se no inverno.Ainda com os termómetros longe das temperaturas mais desejadas, é tempo de lançar mãos à obra e fazer do ginásio o seu melhor amigo. Mas não só. É que a alimentação é parte fundamental na luta aos ponteiros da balança e pequenas dicas podem fazer a diferença. Moderar as quantidades, beber muita água e chá e privilegiar as frutas e legumes devem estar no topo das prioridades. Acima de tudo, não prometa aquilo que não consegue cumprir e a chave é o bom senso.Entre as famosas, são muitas as que tentam passar hábitos de vida saudáveis. Apesar das oscilações de peso, Cristina Ferreira, de 42 anos, é um exemplo de que é possível estar em forma. A apresentadora assume que nem sempre segue os conselhos da nutricionista, mas não dispensa o ginásio com a ajuda de um treinador pessoal.Com todos os cuidados inerentes à sua imagem, também Georgina Rodríguez não abdica da prática de exercício físico constante. No entanto, também ela garante que, desde que se mudou para Itália, engordou, porque não consegue resistir à massa.Adepta de um estilo de vida saudável, Catarina Gouveia mudou drasticamente os seus hábitos e usa as redes sociais para partilhar as rotinas de alimentação e exercício. Para manter o organismo saudável, a atriz da SIC condiciona a ingestão de hidratos de carbono nas refeições, aboliu o consumo de carne e adotou a prática de jejum intermitente, muito em voga. No fundo, todos os segredos são válidos na altura de lutar pelo corpo perfeito.O elevado nível de stress levou a apresentadora a sofrer um aumento drástico de peso. Aliado à prática de exercício, adotou um estilo de vida saudável para recuperar a forma.Aos oito meses de gestação, Carolina Patrocínio não abdica da prática diária de exercício físico. A apresentadora da SIC garante que se sente confortável com as suas rotinas de ginásio que concilia com a dieta.A nutricionista Andreia Santos considera essencial adaptar as refeições às necessidades de cada um e reduzir a quantidade de comida que se ingere, ainda que sejam alimentos saudáveis. "Moderação é a palavra de ordem", disse a nutricionista, que defende que o regime deve ser adaptado a cada pessoa, com alternativas que sejam do agrado de cada um de forma a evitar que os pacientes desistam da dieta.No que diz respeito às refeições, a nutricionista aconselha alternativas com recurso a alimentos e pratos saudáveis, como saladas e sopas, e refere ainda que o consumo de hidratos de carbono deve ser feito de forma regrada. Relativamente à hidratação, a profissional destaca o consumo de água [mínimo 1,5 litros por dia] para ajudar na perda de peso. Este consumo poderá ser adaptado com a ingestão de chás e infusões com gengibre, canela e pimenta.Hidratação é uma das medidas essenciais para a perda de peso. Poderá optar por chá e infusões com gengibre, canela ou sumo de limão, que cumprem o efeito de hidratar.A quantidade de comida é fulcral para a obtenção de resultados. Além de adotar uma alimentação saudável, é necessário definir doses adequadas face às necessidades diárias.Nem todos os frutos são benéficos para uma dieta de perda de peso. A banana, dióspiro, figo e uvas são considerados frutos calóricos e deverão ser consumidos de forma moderada.É necessário estar atento à suplementação com vitaminas e minerais. Estas doses são ajustadas a cada pessoa para que exista um equilíbrio adequado às necessidades de cada um.Ao almoço deverá adaptar uma pequena dose à sua refeição e deverá privilegiar o consumo de massa e arroz integral. Ao jantar poderá abolir o consumo de hidratos e substituir por legumes.Não é fácil criar novas rotinas de treino e alimentação. Para isso, deverá criar uma meta de objetivos semanais ou mensais a fim de acompanhar os progressos obtidos ao longo da sua dieta.Existem alimentos que aceleram o metabolismo como o gengibre, a pimenta, malagueta, que poderá incluir nas suas refeições diárias.