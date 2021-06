As últimas semanas foram de sobressalto para Andreia Filipa Nunes, ex-companheira do futebolista Ivan Cavaleiro, que atualmente alinha pelo Fulham.Devido a um grave acidente de viação, em 2019, que provocou o capotamento do carro em que seguia com o filho, a modelo foi obrigada a realizar uma nova cirurgia aos implantes mamários.