Ana Rita Clara, Isabela Valadeiro e Dânia Neto desfilaram para a criadora Ana Sousa.

Por Nelson Rodrigues | 01:30

Foram várias as caras conhecidas que subiram à passerelle no último dia do Portugal Fashion, que decorreu no parque da cidade do Porto. Recém-divorciada do dentista Hugo Madeira, Ana Rita Clara surgiu pela primeira vez em público.