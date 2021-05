A conquista do campeonato pelo Sporting emocionou os adeptos pelo País.As figuras públicas também celebraram a vitória com os seus cachecóis e camisolas do clube dos leões. Dolores Aveiro festejou noite dentro na sua moradia no Funchal, na Madeira, junto da família e amigos.Assunção Cristas reuniu-se com a família junto à estátua do Marquês de Pombal, em Lisboa.