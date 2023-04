Um vídeo de Dalai Lama, de 87 anos, a pedir a um menor que lhe chupasse a língua durante a receção no seu templo a estudantes, em fevereiro, está a gerar polémica no mundo inteiro.



Em Portugal, também há quem tenha demonstrado publicamente desagrado perante a atitude do líder espiritual tibetano. Rita Ferro Rodrigues partilhou nas redes sociais o seu descontentamento perante a situação.