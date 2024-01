Em Portugal ou no estrangeiro, as nossas figuras públicas deram o seu melhor para receber 2024. Cristiano Ronaldo, de 38 anos, rumou até à Madeira para celebrar a Passagem de Ano junto da família e amigos e aproveitou ainda para estar com a mãe, Dolores, que festejou no domingo, dia 31, o seu 69.º aniversário.









Ver comentários