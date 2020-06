Famosos de máscara protegidos com estilo

O uso da máscara tornou-se um verdadeiro desafio diário para muitos. Desde logo pelo condicionar normal da respiração, e a seguir pela simplicidade da proteção. Para fazer frente a esta nova realidade, as marcas uniram-se na produção massiva de máscaras e fizeram diversos modelos para todos os gostos, com cores e padrões, para os miúdos e também para os graúdos.









Atualmente, encontrar a máscara perfeita pode até tornar-se uma dor de cabeça. Há possibilidade, inclusivamente, de combinar a proteção individual com o restante visual. Foi o método encontrado por várias figuras públicas. Cláudia Vieira foi das primeiras a fazê-lo e a aconselhar os milhares de admiradores a acompanhá-la.

Cristiano Ronaldo regressou aos treinos ao serviço da Juventus dentro da tendência. O clube italiano distribuiu aos jogadores o devido equipamento.





Embora a discussão pública em torno do equipamento de proteção individual não reúna consenso, o melhor é jogar pelo seguro. Já que é obrigatória a utilização de máscaras em recintos fechados, porque não fazê-lo com toda a pompa e circunstância? E porque não seguir as tendências mundiais?









Astros dão exemplo na rua

Seguidos por legiões de fãs, os famosos retomam rotinas ao sair à rua e dão o exemplo. Com máscaras mais ou menos bonitas, o importante é estar protegido e evitar o contacto com terceiros e situações de risco.