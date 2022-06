Famosos deixam de trabalhar com a Prozis após fundador assumir ser contra o aborto

A publicação, feita este domingo, gerou muitas críticas e os famosos já se manifestaram. Várias personalidades que faziam publicidade à Prozis assumiram publicamente deixar de colaborar com a reconhecida marca portuguesa.



Diana Monteiro As atrizes Marta Melro "os bebés voltaram a ganhar os direitos nos EUA" e que a "natureza está a curar-se", na sequência da decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos de reverter a lei que garantia o direito ao aborto.A publicação, feita este domingo, gerou muitas críticas e os famosos já se manifestaram. Várias personalidades que faziam publicidade à Prozis assumiram publicamente deixar de colaborar com a reconhecida marca portuguesa.







Rita Belinha, repórter da RTP, também já concluiu a parceria com a Prozis. "Para mim isto não é uma questão de opinião. Isto, para mim, é como trabalhar com um racista ou um homofóbico. Não muda muito", escreveu. , repórter da RTP, também já concluiu a parceria com a Prozis. "Para mim isto não é uma questão de opinião. Isto, para mim, é como trabalhar com um racista ou um homofóbico. Não muda muito", escreveu.



Miguel Milhão, o fundador da Prozis, está envolvido numa polémica após assumir ser contra o aborto nas redes sociais. O empresário escreveu nas redes sociais queque eram embaixadoras da Prozis, já informaram os seguidores que terminaram a ligação com a marca de suplementos alimentares.

A publicação do empresário está a causar uma onda de choque nas redes sociais. Devido a todas as reações negativas, a marca bloqueou a possibilidade de se escreverem comentários nas publicações do Instagram.





Miguel Milhão fundou a Prozis em 2006. Desde então, a marca é lider na área do retalho da nutrição desportiva e é uma das maiores lojas de nutrição desportiva da Europa.