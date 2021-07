Famosos desdobram-se em homenagens a Constança Braddell que morreu aos 24 anos

Querida Constança, foste um exemplo pra todos nós. Banhaste este ano de esperança, de gratidão e de força. Fizeste da tua luta uma luta colectiva, e nunca te calaste e nunca desististe. Um abraço até ao céu.

Vera, és uma irmã estrela, uma lutadora. Nunca estarás sozinha. É um dia triste".



Cristina Ferreira também homenageou Constança com um vídeo de uma entrevista à jovem acompanhado por uma mensagem de homenagem: "Não desistiu. Acreditou sempre. Foi um exemplo. Estava tão optimista no dia em que deu esta entrevista para a Revista Cristina. Serás sempre luz".



Ana Garcia Martins - mais conhecida como A Pipoca Mais Doce - partilhou a notícia nas instastories, com um emoji em forma de um coração despedaçado, traduzindo a tristeza pela morte de Constança Braddell.



Luís Borges partilhou uma imagem da jovem colocou a legenda: "És e vais ser sempre a ser uma inspiração".





"Descansa em paz, meu amor", disse a cantora April Ivy. Já Diana Monteiro sublinhou que Portugal torceu pela jovem: "Constança Braddell, foste abraçada por muitos em pensamento. Tiveste um Portugal a torcer por ti. Que pena que não tenha chegado, que pena que o medicamento não tenha sido suficiente, que não te tenha sido dada uma chance de ficar mais tempo. Descansa em paz".



Constança Braddell, a jovem que sofria de fibrose quística e emocionou Portugal numa luta incessante pela vida, morreu este domingo aos 24 anos, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. A jovem estava internada nos cuidados intensivos há mais de duas semanas, com "um prognóstico muito incerto e extremamente reservado", devido a um pneumotórax, colapso total ou parcial do pulmão que é frequente nos doentes com fibrose quística.Depois datambém vários famosos se desdobraram em homenagens a Braddell.Carolina Deslandes foi um desses exemplos que colocou nas suas redes sociais uma mensagem dedicada à jovem estudante: "