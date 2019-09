Famosos 'enchem-se de cor' para homenagear Eduardo Beauté na Basílica da Estrela em Lisboa

O corpo de Eduardo Beauté está esta quarta-feira a ser velado na casa mortuária Marinha Grande, terra que o viu nascer. Já em Lisboa, na Basílica da Estrela, decorre uma missa de homenagem ao cabeleireiro.Em memória do ex-marido, o modelo Luís Borges pediu a todos os presentes que vestissem peças de roupa coloridas para que fosse celebrada a vida do conhecido 'cabeleireiro das estrelas'.Será esta a última despedida de Beauté, que nos últimos meses estava a braços com uma forte depressão e tinha referido, em entrevista, sentir-se abandonado pelos amigos.Eduardo Beauté morreu, aos 52 anos, de causas naturais, não resistindo a uma embolia cerebral fulminante (um tipo de AVC que ocorre quando um coágulo de sangue entope uma das artérias do cérebro).O cabeleireiro deixa três filhos adotivos: Eduardo, de quatro anos, Lurdes, de sete, e Bernardo, de oito, cujo futuro é ainda incerto.