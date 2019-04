México, Maldivas, Brasil ou Algarve. Os famosos foram em busca do calor do ‘verão’.

Por Hugo Alves | 09:48

Cansados de verem o céu com nuvens e as temperaturas a não passarem dos 20 graus, os nossos famosos foram recarregar energias... para o Sol.Diana Chaves elegeu as Maldivas para dar cor ao seu torneado corpo. Já Olívia Ortiz preferiu refugiar-se nas Filipinas, por onde tem andado com a sua cara-metade, Daniel Poças, a namorar.