Com a temperatura a cair e a chuva a fazer estragos, várias celebridades não resistiram à tentação de fugir para paragens cheias de sol e calor. Cláudia Vieira, Sofia Ribeiro, Kelly Bailey, Lourenço Ortigão e Catarina Gouveia são alguns dos que, neste momento, desfrutam desta ‘bênção’. Ao lado do companheiro, João Alves, a atriz Cláudia Vieira está a aproveitar ao máximo os dias de férias nas Maldivas.



Já Sofia Ribeiro rumou ao Panamá e tem feito questão de mostrar aos seguidores desde as mais pitorescas vistas de Casco Viejo às águas cristalinas do arquipélago de San Blas. Catarina Gouveia voltou a um lugar onde já foi feliz, o Brasil, e onde fez a promessa de “regressar a três” - numa praia da Bahia mostrou-se ao lado da filha, Esperança. Em terras de Vera Cruz estão também Lourenço Ortigão e Kelly Bailey (no Rio de Janeiro), e encontraram-se com amigos, como Ricardo Pereira, Paulo Rocha e José Carlos Pereira.