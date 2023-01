Nem toda a gente tem de enfrentar estes dias frios e chuvosos de inverno a trabalhar. Alguns famosos puderam fazer uma pausa laboral por esta altura e usaram as redes sociais para se exibirem em destinos paradisíacos – a maioria em terras quentes e solarengas, próprias para ganhar uma ‘corzinha’ típica do verão. África está à cabeça das preferências dos nossos VIP.Leia a notícia completa no Vidas